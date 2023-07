Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es im Bereich Alemannenstraße/Littenweilerstraße in Freiburg-Littenweiler erneut zu zahlreichen Farbschmierereien an mehreren Objekten gekommen.

Der Polizeiposten Freiburg-Littenweiler hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Farbschmierereien in der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023 gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiburg-Littenweiler unter 0761/557560-0 oder beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761/882-4421 zu melden.

