POL-FR: Steinen: Verdacht Unerlaubter Handel nicht geringer Menge von Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Bei der Staatsanwaltschaft Lörrach ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen 21-jährigen Mann anhängig, welcher verdächtigt wird, im Raum Steinen / Lörrach mit Betäubungsmitteln zu handeln. Nachdem das Amtsgericht Lörrach einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, wurden am Freitag, 07.07.2023, unter Federführung des Kriminalkommissariats Lörrach die Wohnung des 21-Jährigen durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt und andere Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen. Das Amtsgericht Lörrach ordnete gegen den 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

