POL-MTK: +++Uhren aus Einfamilienhaus entwendet+++ Zigaretten aus Getränkemarkt entwendet+++

1. Uhren aus Einfamilienhaus entwendet, Kriftel, Haingärten, Freitag, 10.03.2023, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jk)Gestern Nachmittag kam es in Kriftel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter nach derzeitigen Stand zwei hochwertige Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet haben. In der Zeit von 17:00 Uhr und 19:30 Uhr kletterten der oder die Täter mittels eines Gartenstuhls auf einen Balkon. Dort wurde das Fenster zum Schlafzimmer aufgehebelt. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

2. Zigaretten aus Getränkemarkt entwendet, Hofheim, Hessenstraße, Freitag, 10.03.2023, gg. 22:09 Uhr

(jk)Zur genannten Zeit kam es in Hofheim-Wallau zu einem schadensträchtigen Einbruch in einen Getränkemarkt, bei dem Zigaretten im Wert von ca. 3000 Euro entwendet wurden. Der oder die Täter schlugen die Haupteingangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier wurden zielgerichtet die Zigaretten entwendet.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

