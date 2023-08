POL-OG: Kehl - Verbringung in Fachklinik

Gaggenau (ots) - Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Dienstag gegen 14.20 Uhr in Gaggenau. Eine 74-jährige Frau befuhr die Hauptstraße in Richtung Ottenau. In Höhe der Einmündung zur Berliner Brücke soll diese nach rechts abgebogen sein und dabei die Vorfahrtregelung missachtet haben. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 43-jährigen Peugeot-Fahrerin, welche zuvor bei "Grün" an der Ampelkreuzung nach links auf die Brücke abbog. Beide ...

mehr