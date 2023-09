Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Am Freitag wurden in der Zeit zwischen 6 Uhr und 8 Uhr Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der Öhringer Straße in Neuenstein durchgeführt. Hierbei mussten erfreulicherweise lediglich zwei Verkehrsteilnehmer mit einer Ordnungwidrigkeitenanzeige geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 69 km/h bei erlaubten 50 km/h.

