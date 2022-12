Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseibrüche im Kreis Euskirchen

Euskirchen - Mechernich - Schleiden (ots)

Am 6. Dezember (in einem Zeitraum von 7.50 bis 21.45 Uhr) fanden mehrere Wohnungseinbrüche im Kreis Euskirchen statt.

In Mechernich-Lessenich in der Stephanusstraße (7.50 bis 10.23 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Grundstück der Geschädigten. Nach dem Aufhebeln der Tür wurden die Eindringlinge möglicherweise abgeschreckt durch einen Hund.

In Euskirchen in der Brandenburger Straße im 10.15 bis 11.15 Uhr) verschafften sich zwei unbekannten Frauen durch das Aufhebeln des Wintergartens und der Terrassentür Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dabei entwendeten sie Geld und Schmuck.

In Schleiden-Gemünd, in der Straße Am Lieberg, verschafften sich zwischen 15.40 bis 19 Uhr zwei unbekannte Männer Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dabei war die Wohneigentümerin noch vor Ort. Die Einbrecher verschwanden ohne Beute.

In Euskirchen in der Eupener Straße (15 bis 19.45 Uhr) stellten Hausbewohner bei ihrer Rückkehr fest, dass die Terrassentür eingeschlagen worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es lediglich beim Versuch.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell