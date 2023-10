POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023

Buchen: Einbrecherbande festgenommen

Drei Männer im Alter von 25, 23 und 18 Jahren wurden am Mittwoch, den 27.09.2023, in Buchen festgenommen. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeugegegen 22.10 Uhr einen auffälligen PKW und mehrere Personen in der Röntgenstraße gemeldet. Als die Insassen des VW Passat den Zeugen entdeckten, sind sie in das Fahrzeug gesprungen und davongefahren. Kurz darauf konnten die eingesetzten Polizisten des Polizeireviers Buchen besagten PKW in der Siemensstraße feststellen und das Fahrzeug sowie dessen drei Insassen einer Kontrolle unterziehen. Ein grauer Seat Ibiza, besetzt mit 2 Personen, welche vermutlich an der Tat beteiligt gewesen sind, flüchtete beim Erkennen der Polizei. Bei der Überprüfung der Personen im VW Passat stellten die Beamten fest, dass der Jüngste zur Festnahme ausgeschrieben war. Außerdem lagen Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung gegen den 25-Jährigen vor. Bei der anschließenden Durchsuchung des mitgeführten Fahrzeuges fanden die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug, weshalb der VW sowie die Mobiltelefone der Männer beschlagnahmt wurden. Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl wegen versuchtem Bandendiebstahls in Vollzug und die Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt.

