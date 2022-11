LPI-SLF: Aufmerksamer Rettungsdienst

Kulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Ortslage Kulm (Gemeinde Saalburg-Ebersdorf) mit Sprühfarbe ein ca. 2 x 5m großen Schriftzug an eine Hausfassade geschmiert. Bei dem Schriftzug handelt es sich um "Ajax Amsterdam" und lässt somit einen Fußballbezug vermuten. Die PI Saale-Orla bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern. Rückfragen bitte an: ...

