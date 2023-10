Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn - Atlheim: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich zwischen Ende August und Ende September unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Walldürn-Altheim. Nachdem die 23-jährige Bewohnerin mit ihren Kindern am 29. August die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirnaustraße verlassen hatte, stellte sie bei ihrer Rückkehr am 29. September das Fehlen diverser Elektrogeräte, unter anderem eines Kühlschranks, fest. Die Geräte müssten mit einem entsprechend großen Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Haßmersheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in Haßmersheim und flüchtete anschließend. Ein 20-Jähriger hatte seinen Audi A5 gegen 14 Uhr am Mittwoch im Gartenweg abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 13.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der Fahrzeugfront fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Neckarzimmern: Kinder bewerfen Autos mit Steinen - Zeugen gesucht

Die Polizei Mosbach sucht Zeugen und weitere Geschädigte, nachdem Kinder in Neckarzimmern am Mittwochabend Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben. Gegen 18 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Luttenbachtalstraße. Im Grünsteifen saßen zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Kinder, welche einen faustgroßen Stein auf das Auto der Frau warfen. Dieser schlug auf der Frontscheibe ein. Am drauffolgenden Tag meldete sich ein 39-Jähriger Verkehrsteilnehmer auf dem Polizeirevier Heilbronn und teilte mit, dass auch sein Fahrzeug an derselben Örtlichkeit von Kindern mit Steinen beworfen wurde. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Wer kann Angaben zu den Steinwürfen machen oder wurde selbst durch geworfene Steine geschädigt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

