POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Wochenende, vermutlich beim Wendevorgang, einen VW Polo im Künzelsauer Finkenweg. Der 56-jähriger Fahrzeugbesitzer hatte sein Fahrzeug am Samstag gegen 18.45 Uhr abgestellt und stellte am Sonntag gegen 12.30 Uhr die Beschädigungen an der Fahrertür fest. Der Schaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9400 entgegen.

Forchtenberg/L1045: 31-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ein 31-jähriger Fahrer eines VW Up verunfallte aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Montagmorgen auf der Landesstraße 1045 bei Forchtenberg und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann die L1045 von Ernsbach in Richtung Forchtenberg und kam auf einem geraden Teilstück nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum und wurde dadurch in seinem Pkw eingeklemmt. Das verunfallte Fahrzeug wurde gegen 3 Uhr von einem vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer gemeldet. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

