Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B5 (Ergänzungsmeldung)

Boizenburg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter am Freitagmorgen auf der B 5 bei Boizenburg (wir informierten) sind beide Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der beiden Kleintransporter am Abzweig zur Ortschaft Vier plötzlich und aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug mit einem im Gegenverkehr befindlichen Kleintransporter zusammen. Einer der beiden Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste anschließend durch die Feuerwehr befreit werden. Der betreffende Fahrer ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen worden. Auch der schwer verletzte Fahrer des anderen Kleintransporters kam ins Krankenhaus. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 5 zwischen Boizenburg und Lauenburg voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert derzeit noch an (Redaktionsstand 09:45 Uhr). Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Diesbezüglich hat die Polizei einen technischen Sachverständigen hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell