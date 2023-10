Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.10.2023

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Main-Tauber-Kreis

Assamstadt: Altreifen im Wald entsorgt

Am Montagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, konnte ein Zeuge bei Assamstadt, nahe der K 2877, beobachten, wie ein grauer Mitsubishi Pajero, Fünftürer, mit einem Pferdeanhänger in ein Waldstück fuhr. Anschließend wurden 8 Altreifen, teilweise mit Felgen, einfach ausgeladen und auf diese Weise in dem Wald entsorgt. Die Polizei in Bad Mergentheim, Tel. 07931 54990, sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw-Gespann und dem Umweltfrevler geben können.

Hohenlohekreis

Bretzfeld: Abbiegendes Auto übersieht Radfahrer - Zusammenstoß

Am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, war ein 77-jähriger Mercedesfahrer in Bitzfeld, aus Richtung Öhringen kommend, auf der Heilbronner Straße unterwegs und bog nach links in Richtung Bretzfeld ab. Dabei übersah er, bedingt auch durch die tiefstehende Sonne, einen 40-jährigen Radfahrer, der, aus Richtung Schwabbach kommend, vorfahrtsberechtigt entgegenkam und in Richtung Öhringen fuhr. Der 40-Jährige wurde über die Motorhaube des Mercedes geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Während der Schaden an seinem Rad ca. 500 Euro beträgt, wird der Sachschaden an dem Mercedes auf ca. 5 000 Euro geschätzt.

Bretzfeld: Zu schnell unterwegs - gegen Baum geprallt

Am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, war ein 22-jähriger Seatfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bretzfeld und Windischenbach unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er mit den rechten Rädern auf das Bankett am rechten Straßenrand. Da er zu stark gegenlenkte, kam der 22-Jährige ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Der alleine in dem Auto befindliche Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Schaden an seinem Seat beträgt mehrere Tausend Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr aus Bretzfeld mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften am Unfallort.

Neckar-Odenwald-Kreis

Schefflenz: Hecke in Brand geraten - Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Aus noch unbekannten Gründen geriet am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, eine Thujahecke in Oberschefflenz auf einer Länge von ca. 10 m in Brand. Dadurch wurden auch ein Gartenhaus sowie ein Wasserfass beschädigt bzw. zerstört. Die Feuerwehr aus Schefflenz war schnell am Einsatzort und konnte Schlimmeres verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Werner Lösch

