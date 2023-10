Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Fahrer eines Kleintransporters nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Kleintransporter am Dienstag in Rosenberg. Der 27-jährige Besitzer eines VW Passat hatte diesen gegen 11.30 Uhr in der Straße "Am Brunnenberg" am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 19.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Vermutlich streifte ein Kleintransporter beim Vorbeifahren den geparkten PKW. Da der Fahrer oder die Fahrerin anschließend seine oder ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren, werden nun Zeugen des Geschehens gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Limbach-Laudenberg: Hochwertiger Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Mosbach sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Mercedes in Limbach-Laudenberg entwendeten. Gegen 2.15 Uhr öffneten die Täter auf bisher unbekannte Weise den weißen Mercedes GLS 400 4Matic eines 33-Jährigen, welcher in der Einfahrt im Falkenweg abgestellt war. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den ungewöhnlich lauten Motor des Mercedes im Vorbeifahren wahrgenommen? Möglicherweise führten die Täter ein zweites Fahrzeug mit, weshalb auch Zeugen gesucht werden, welchen zur Tatzeit, aber auch am Abend davor, ein unbekanntes Auto am und um den späteren Tatort aufgefallen ist. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

