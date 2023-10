Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Kind von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochnachmittag ein Kind zu, nachdem es in der Schollbrunner Straße in Waldbrunn von einem Pkw erfasst wurde. Der 11-jährige Junge stieg gegen 14.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Schollbrunner Straße aus dem Bus aus und wollte vor diesem die Straße überqueren. Hierbei übersah das Kind offensichtlich den aus Richtung Schollbrunn herannahenden Smart einer 39-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierdurch so schwer verletzt, dass es zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Schaden am Smart wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

