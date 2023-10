Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren befinden sich seit Montag, den 02.10.2023, in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, in Ludwigsburg einen mit hochwertigen Werkzeugteilen beladenen Auflieger entwendet zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren die beiden Tatverdächtigen in der Nacht zum Montag gegen 02.00 Uhr mit einer Lkw-Zugmaschine auf das Gelände einer Speditionsfirma in der Carl-Benz-Straße in Ludwigsburg. Dort sollen die beiden Männer einen Auflieger im Wert von etwa 30.000 Euro, der mit Werkzeugteilen im Wert von zumindest 50.000 Euro beladen war, an ihre Zugmaschine angehängt haben und geflüchtet sein. Ein Zeuge konnte die Männer dabei beobachten und die Polizei verständigen.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten gegen 2.30 Uhr zur Ergreifung der Tatverdächtigen auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Weinsberg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden die beiden rumänischen Staatsangehörigen am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des bestehenden Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall, setzte diese in Vollzug und wies den 31- sowie den 32-Jährigen in Justizvollzugsanstalten ein.

