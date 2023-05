Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 25.05.2023, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 09:20 Uhr ereignete sich in der Husterhöhstraße ein Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Die Geschädigte parkte im o.g. Zeitraum ihren Pkw, einen grauen Opel Astra in der Husterhöhstraße in Pirmasens in Fahrtrichtung Hirschstraße am rechten Fahrbahnrand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Husterhöhstraße in Fahrtrichtung Hirschstraße und beschädigte beim Vorbeifahren, aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes den geparkten Pkw. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Opel wurde der linke Außenspiegel sowie der linke vordere Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500EUR. Der Pkw des Unfallverursachers dürfte auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

