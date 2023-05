Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täterfestnahme nach Diebstählen aus Wohnhäusern

Dahn (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 24.05.2023, in den Abendstunden konnte die Polizei Dahn einen 40-jährigen Mann festnehmen, der zuvor in Wohnhäusern in den Gemeinden Bundenthal und Bruchweiler-Bärenbach Bargeld entwendet und sich in Bobenthal unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass an den Taten auch die 44-jährige Lebensgefährtin des Diebs beteiligt war. In deren PKW konnte das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. /pidn

