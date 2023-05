POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen

Pirmasens (ots) - In der Zeit vom 22.05.23, 18:00 Uhr -23.05.23, 15:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die hintere linke Scheibe eines blauen Renault Clio ein, welcher in einem frei zugänglichen Hof in der Tilsiter Straße geparkt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

