POL-MFR: (1063) Unfall beim Abbiegen - Wer hatte Grünlicht

Nürnberg (ots) - In den vergangenen Tagen gaben sich Trickbetrüger in der Nürnberger Südstadt als Handwerker aus und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Polizei warnt vor dieser Begehungsweise. Die Unbekannten gaben vor, Stromleitungen im Haus, den Zählerkasten oder die Heizungen überprüfen zu müssen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie ...

