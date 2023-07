LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung mit verletztem Pferd

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 15.07.2023, gegen 11:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Käthe-Kollwitz-Straße gerufen. Hier hatte ein Gartenbesitzer in der Kleingartenanlage Süd-Ost einen Mutzbratengrill betrieben. Von da aus griff das Feuer auf eine Hecke und einen Baum über. Zudem wurde der Nachbarszaun beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde der in Brand gelöscht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

