Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag (05.10.2023) als er den Lack eines im Graf-Eberhard-Weg in Markgröningen geparkten Audi zerkratzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell