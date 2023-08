BPOLI-WEIL: Untergetauchter Straftäter festgenommen

Neuenburg am Rhein (ots) - Über 2000 Euro war ein 26-Jähriger der Gerichtskasse schuldig geblieben. Statt zu bezahlen, tauchte der Mann im Ausland unter. Bei einer Kontrolle auf der A 5 bei Neuenburg am Rhein, endete die dreijährige Flucht des Gesuchten. Am frühen Sonntagmorgen, den 13. August 2023 kontrollierte eine Streife der Bundeszollverwaltung den ungarischen Staatsangehörigen auf der A5 bei Neuenburg am Rhein. ...

