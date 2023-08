Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Busreise endet im Gefängnis

Neuenburg am Rhein (ots)

Über 2000 Euro war ein 26-Jähriger der Gerichtskasse schuldig geblieben. Statt zu bezahlen, tauchte der Mann im Ausland unter. Bei einer Kontrolle auf der A 5 bei Neuenburg am Rhein, endete die dreijährige Flucht des Gesuchten.

Am frühen Sonntagmorgen, den 13. August 2023 kontrollierte eine Streife der Bundeszollverwaltung den ungarischen Staatsangehörigen auf der A5 bei Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich auf der Busfahrt von Lyon nach Prag befand, stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Diebstahlsdeliktes, verurteilten deutsche Gerichte den 26-Jährigen, vor drei Jahren, zu Geldstrafen. Da der Mann weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizei den Gesuchten. Da die Geldstrafen nicht bezahlt werden konnten, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine 189-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

