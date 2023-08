Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Wer streifte den schwarzen Volvo?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag in der Hauptstraße ein Auto beschädigt. Der Verantwortliche streifte den schwarzen Volvo, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Der Volvo parkte etwa in Höhe der Hausnummer 82. Wegen des abgefahrenen Außenspiegels an dem Wagen nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise und fragen: Wem ist zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

