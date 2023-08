Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn die Autotür gegen einen anderen Pkw knallt...

Kaiserslautern (ots)

Mit der Autotür gegen ein daneben geparktes Fahrzeug stoßen, kommt schon mal vor. Entscheidend ist, wie man damit umgeht.

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochmorgen in der Barbarossastraße einen Mann, der an seinem VW Bora die hintere Tür öffnete - und damit gegen den daneben stehenden Ford Fiesta "knallte". Offenbar hatte der Senior den Anstoß auch bemerkt: Er schaute sich die Stelle an, strich kurz darüber, dann stieg er in sein Auto und fuhr davon.

Weil dem Zeugen das merkwürdig vorkam, nahm er den Ford Fiesta ebenfalls unter die Lupe - und er entdeckte eine Beschädigung an genau der Stelle, gegen die zuvor die Tür des VW Bora gestoßen war.

Der 27-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Dank seiner Informationen konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Verursacher ausfindig machen. Auf den 69-Jährigen dürfte eine Strafanzeige zukommen... |ksr/cri

