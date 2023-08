POL-PPWP: Unzulässige Rückleuchten führen zu "Anzeigenlawine"

Kaiserslautern (ots) - Auf nasser Fahrbahn ist ein Mofa-Fahrer am Dienstagnachmittag in der Pirmasenser Straße gestürzt und gegen ein Auto geprallt. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es kurz vor 17 Uhr zu dem Unfall, als der Mofa-Fahrer die Kreuzung in Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße passieren und weiter geradeaus in die ...

