Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebe verletzen Polizeibeamten

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (13. Juli) sollte ein 36-Jähriger aus Düren und eine 32-Jährige aus Euskirchen um 12.25 Uhr von Polizeibeamten in einem Supermarkt im Narzissenweg in Euskirchen kontrolliert werden.

Beide Personen wurden von einem Mitarbeiter des Supermarktes wiedererkannt, da sie in der Vergangenheit bereits mehrfach bei Diebstählen in dem Markt gefilmt, aber nie auf frischer Tat erwischt wurden.

Die Frau versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, wurde hierbei jedoch von einem zufällig vor Ort anwesenden Polizeibeamten und einem Zeugen aufgehalten.

Der Polizeibeamte gab sich als solcher zu erkennen, woraufhin die 32-Jährige den Beamten schlug und mehrfach trat. Die Frau konnte jedoch von den uniformierten Beamten festgehalten werden.

Das Festhalten der Frau brachte den 36-Jährigen dazu, den privat vor Ort anwesenden Beamten ins Gesicht zu schlagen. Der Beamte wurde bei dem Vorfall verletzt.

Das Pärchen wurde daraufhin durchsucht. Bei beiden konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Im Anschluss wurden der 36-Jährige und die 32-Jährige der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Es wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl, Widerstand sowie einer gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell