Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei greift mutmaßliche Drogendealer auf

Kaiserslautern (ots)

Mehrere mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei am Mittwochabend im Stadtgebiet aufgegriffen. Die Beamten stellten Cannabis und Haschisch sicher.

Während einer Personenkontrolle am späten Abend trafen Einsatzkräfte einen Mann am Pfalztheater an. Im Verlauf der Kontrolle gab der 22-Jährige plötzlich Fersengeld. Auf seiner Flucht warf er seine Bauchtasche weg. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen und setzten ihn fest. Wie sich herausstellte, waren in der Bauchtasche zwei Tüten mit grüner und brauner pflanzlicher Substanz. Die Beamten fanden bei dem Mann Bargeld in kleinen Scheinen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den Substanzen um Marihuana und Haschisch handelte.

Kurz nach Mitternacht bestreiften Polizisten den Innenstadtbereich. Dabei nahmen sie einen starken Marihuanageruch aus einem Fenster wahr. In der betreffenden Wohnung hielten sich zwei Frauen auf, sie ließen die Beamten herein. Beim Betreten machten die Polizisten direkt die Ursache für den "Duft" ausfindig: In der Wohnung lag Cannabis. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Räume an. Ein Rauschgiftspürhund der Polizei fand eine nicht geringe Menge Marihuana, diese war zum Teil in kleine Tütchen verpackt. Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler 200 Gramm der Droge und Bargeld von mehr als 500 Euro.

Alle drei Personen müssen sich wegen des Verdachts des Drogenhandels auf ein Strafverfahren einstellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell