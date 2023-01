BPOLI S: Feuerwehrmann bei Aufräumarbeiten am Bahnhof bedroht

Sachsenheim (ots) - Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen vier Beteiligten ist es am gestrigen Montagnachmittag (16.01.2023) gegen 16:00 Uhr in einem Regionalzug in Richtung Sachsenheim gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger zunächst in eine verbale Streitigkeit mit einem bislang unbekannten Reisenden gekommen und hierbei von diesem weggestoßen worden ...

