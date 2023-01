Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung in der S-Bahn

Sachsenheim (ots)

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen vier Beteiligten ist es am gestrigen Montagnachmittag (16.01.2023) gegen 16:00 Uhr in einem Regionalzug in Richtung Sachsenheim gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger zunächst in eine verbale Streitigkeit mit einem bislang unbekannten Reisenden gekommen und hierbei von diesem weggestoßen worden sein. Anschließend attackierte der augenscheinlich stark alkoholisierte 26-Jährige offenbar einen 27-jährigen irakischen Staatsangehörigen verbal, woraus sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Zudem soll ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger nach dem aggressiven 26 Jahre alten Beschuldigten getreten haben, nachdem dieser wohl in bedrohlicher Weise auf ihn zugekommen war. Alarmierte Einsatzkräfte konnten drei der vier Beteiligten, welche lediglich leichte Verletzungen aufwiesen, beim Halt des Zuges im Sachsenheim feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die Bundespolizei ermittelt nun in den vorliegenden Sachverhalt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

