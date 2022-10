POL-MFR: (1268) Dutzende Aufkleber mit rechtem Inhalt geklebt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12.10.2022) auf Donnerstag (13.10.2022) beschädigten bislang unbekannte Täter den Eingangsbereich eines Geschäftsgebäudes in der Marienvorstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Unbekannten beschädigten im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr unter anderem die Eingangstüre des Geschäftsgebäudes am Willy-Brandt-Platz mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Die Höhe ...

