Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Kita

Familienzentrum

Melle (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in ein Familienzentrum an der Wieboldstraße in Melle-Neuenkirchen ein. Der gewaltsame Zutritt erfolgte über Fenster, anschließend wurden diverse Räume betreten und durchsucht. Nach ersten Schätzungen übertrifft der entstandene Sachschaden den Wert des Diebesgutes. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

