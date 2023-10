LPI-SHL: Sachbeschädigungen

Schmalkalden (ots) - Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden kam es zur Sprengung eines an der Hauswand eines Wohnblocks verankerten Zigarettenautomaten in der Haargasse in Schmalkalden. Der oder die Täter entnahmen die Zigarettenschachteln sowie das Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Zerstörung wurde erst am Morgen durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes festgestellt und der Polizei gemeldet. ...

