Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Schmalkalden (ots)

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden kam es zur Sprengung eines an der Hauswand eines Wohnblocks verankerten Zigarettenautomaten in der Haargasse in Schmalkalden. Der oder die Täter entnahmen die Zigarettenschachteln sowie das Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Zerstörung wurde erst am Morgen durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes festgestellt und der Polizei gemeldet. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe der Sachschäden vor. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260648/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell