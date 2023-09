POL-PDKL: Herbstfest - Polizei zieht Zwischenbilanz

Lauterecken (ots) - Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in Lauterecken ein Ladendiebstahl. Zwei unbekannte Täterinnen füllten ihre Einkaufswagen mit Waren der Supermarktfiliale und verließen den Markt wieder durch die Zugangstür. Eine Bezahlung der Waren erfolgte nicht. Im Anschluss wurde das Diebesgut in einen grauen PKW der Marke Mercedes geladen. Der Fahrer des genannten Fahrzeugs fuhr in Richtung ...

mehr