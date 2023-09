Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Ladendiebstahl Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in Lauterecken ein Ladendiebstahl. Zwei unbekannte Täterinnen füllten ihre Einkaufswagen mit Waren der Supermarktfiliale und verließen den Markt wieder durch die Zugangstür. Eine Bezahlung der Waren erfolgte nicht. Im Anschluss wurde das Diebesgut in einen grauen PKW der Marke Mercedes geladen. Der Fahrer des genannten Fahrzeugs fuhr in Richtung Lauterecken Innenstadt davon. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06382-911-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere Angaben zu dem Kennzeichen des flüchtigen Täterfahrzeugs wären von Relevanz.|pilek

