POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots) - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Wolfstein ein Einbruchsdiebstahl in ein Schreibwarengeschäft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 03:30 Uhr Zutritt in das Gebäudeinnere. Die Gesamtschadenshöhe ist gegenwärtig unbekannt. Hinweise, welche zur Ergreifung der Täter führen könnten, werden telefonisch an die Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 - 911 - 0 ...

mehr