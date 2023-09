Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreister Diebstahl in der Saarbrücker Straße

Landstuhl (ots)

Von der Terrasse eines Wohnhauses wird am helllichten Tag ein Laptop entwendet. Diese dient zugleich als Verkaufsraum für einen bekannten Flohmarkt in der Saarbrücker Straße. Das dreiste Vorgehen des Täters ereignete sich am 07.09.2023, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, melden Sie bitte den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805 0.|pilan

