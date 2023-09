POL-PDKL: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Ein Überholender hat am späten Mittwochnachmittag auf der L 387 einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Landesstraße von Gundersweiler in Richtung Imsweiler, als ihm nach einer leichten Linkskurve auf seiner Fahrspur ein anderes Fahrzeug frontal entgegenkam, das gerade riskant einen anderen PKW überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts auf den Grünstreifen aus. Bei dem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass sich dieses zweimal um die eigene Achse drehte und schließlich im gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen kam. An dem PKW ist ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Der Überholende entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen PKW, wahrscheinlich Renault Koleos oder ähnliches Modell, mit WI-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer sein männlich gewesen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

