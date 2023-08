POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der Mecklenbecker Straße - Radfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Aktuell rufen dreiste Betrüger wieder vermehrt Münsteraner an. Erst am vergangenen Donnerstag (10.8.) legte ein 85-Jähriger 18.000 Euro in eine Papiermülltonne seines Nachbarn, in der Annahme, dass sein Eigentum in Gefahr ist und die Polizisten es sichern wollen. Über Stunden hatten die Betrüger den 85-Jährigen telefonisch belagert. Als ...

mehr