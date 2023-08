Polizei Münster

POL-MS: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld - Warnt Eure Eltern und Großeltern!

Münster (ots)

Aktuell rufen dreiste Betrüger wieder vermehrt Münsteraner an. Erst am vergangenen Donnerstag (10.8.) legte ein 85-Jähriger 18.000 Euro in eine Papiermülltonne seines Nachbarn, in der Annahme, dass sein Eigentum in Gefahr ist und die Polizisten es sichern wollen. Über Stunden hatten die Betrüger den 85-Jährigen telefonisch belagert. Als vermeintliche Polizisten täuschten sie dem Münsteraner vor, dass Betrüger es auf sein Vermögen abgesehen hätten und diese auch mit den Bankmitarbeitern kooperieren würden. Der 85-Jährige hob anschließend, mit Misstrauen der Bank gegenüber, das Bargeld ab und deponierte es für die Abholung der vermeintlichen Polizisten an vereinbarter Örtlichkeit.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und aufmerksam! Beenden Sie solche Gespräche sofort oder notieren Sie sich die angezeigte Rufnummer, den Namen des Anrufers und dessen Rückrufnummer und holen sie sich Unterstützung vertrauter Personen hinzu.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell