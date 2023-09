Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau verletzt sich leicht bei Alleinunfall

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Montagnachmittag wurde eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der B 48 leicht verletzt. Die Frau befuhr die Bundesstraße in Richtung Hochstätten und kam wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie auf eine beginnende Schutzplanke auffuhr. Nach einer Strecke von rund 75 Metern überschlug sich dann das Fahrzeug und kam auf der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. |pirok

