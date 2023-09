Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Bike unter den Nagel gerissen

Kusel (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Dieb hat sich am späten Sonntagabend ein E-Bike widerrechtlich zu eigen gemacht. Der 44-jährige Eigentümer brachte den Diebstahl gleich darauf zur Anzeige. Er befand sich nur für den kurzen Zeitraum zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr in einem chinesischem Restaurant in der Trierer Straße und hatte sein klappbares E-Bike vor dem Laden abgestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Wem ist das E-Bike im Zeitraum nach der Tat aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kusel unter Tel. 06381/919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

