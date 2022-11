Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221109.5 Münsterdorf: Dieb entwendet Handy und Schlüssel

Münsterdorf (ots)

Am Dienstag um 8:30 Uhr hielt sich eine 65jährige Münsterdorferin in ihrem Garten am Kirchweg auf. In dieser Zeit gelangte ein unbekannter Täter in einem Zeitraum weniger Minuten durch die Terrassentür in die Wohnung und entwendete dort das Handy und einen Türschlüssel aus dem Erdgeschoss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

