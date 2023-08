POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kusel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in die Apotheke in der Trierer Straße ein. Zielrichtung war primär der Drogenersatzstoff Tilidin sowie auffindbares Bargeld. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca 3000EUR. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Polizei in Kusel unter der Rufnummer 06381-919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de |pikus Kontaktdaten für ...

