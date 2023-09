Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Autos beschädigt?

Rutsweiler an der Lauter (ots)

Unbekannter Täter zerkratzt den Lack von einem Audi und einem VW-Touran mit einem spitzen Gegenstand. Beide Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nachbarschaft in der Hauptstraße. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, welche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges bemerkten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. | pilek

