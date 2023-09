Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein Leichtverletzter bei Unfall zwischen zwei LKW

Altenglan (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der L 368 zwischen Altenglan und Welchweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begegneten sich in einem dortigen Kurvenbereich zwei LKW und stießen zusammen. Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Leichtverletzte wurde im Weiteren in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Verkehrsunfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen war die L 368 komplett gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell noch an und wird bis ca. 17:45 Uhr andauern

