Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher steigen durch offenes Fenster in Einfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (15.06.) brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weißen Stein ein und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Durch ein geöffnetes Fenster gelangten die Täter während der kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohnerin in ihr Haus und durchsuchten sowohl das Esszimmer als auch das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Sie entwendeten mehrere Ringe und eine Armbanduhr.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung am Tatort durchzuführen. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

