Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Körperverletzung auf dem Festplatzgelände + Spiegel abgetreten + Museumstür hält stand + Rollerdiebstahl + Sexualdelikt- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gießen (ots)

Hungen-Inheiden: Körperverletzung auf dem Festplatzgelände

In der Nacht zu Sonntag (05.08.2023) wurde die Grünberger Polizei auf den Plan gerufen. Auf dem Festplatzgelände in der Seestraße wurde ein junger Mann gegen 02:20 Uhr offenbar im Bereich der Bühne auf der dortigen Tanzfläche von mehreren Personen zur Seite gezogen und sodann mit Faustschlägen und in der Folge am Boden liegend mit Fußtritten traktiert. Der 27-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Grünberger Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu den bislang Unbekannten geben? Einer der Täter soll 20-25 Jahre alt und rund 173 cm groß gewesen sein. Er war bekleidet mit einer kurzen braunen Hose und weißem T-Shirt. Er trug eine auffällig große, dunkle Brille. Seine Haare waren an den Seiten kurz rasiert, das Haupthaar lockig. Wer hat die Auseinandersetzung im Festzelt mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Gießen- Spiegel abgetreten

Eine 25-Jährige stellte ihren grauen BMW am Sonntagmorgen (06.08.2023) um 05:00 Uhr in der Plockstraße ab. Als sie Montagnachmittag zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass beide Außenspiegel offensichtlich abgetreten wurden. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen Sonntag und Montag (07.08.2023), 14:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen- Museumstür hält stand

Wann genau die Einbrecher das Museum heimsuchten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Festgestellt wurden die Einbruchsversuche am Montag (07.08.2023), gegen 08:00 Uhr. Offenbar waren Unbekannte aus einem Mehrparteienhaus in der Sonnestraße zum Tor des Museums gelangt. Sie brachen zunächst das eiserne Zugangstor zum Innenhof des Gießkannenmuseums auf und begaben sich zum Hintereingang des Museums. Dort machten sich die Diebe an der Holzrahmentür zu schaffen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, so dass die Unbekannte unverrichteter Dinge flüchteten. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen- Rollerdiebstahl

Von einem Hinterhof in der Marburger Straße ließen Diebe am Wochenende einen Yamaha Roller mitgehen. Der Besitzer hatte sein Zweirad am Samstag (05.08.2023) um 13:00 Uhr abgeschlossen und mit einem Kettenschloss, sowie zusätzlich mit einem Bügelschloss gesichert. Am nächsten Abend (06.08.2023) bemerkte er, dass sein schwarzer YQ 50 Aerox verschwunden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Wem sind verdächtige Personen in der Marburger Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des rund 600 Euro teuren Yamaha Rollers geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen- Sexualdelikt- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gestern Abend (07.08.2023) war eine 19-Jährige zu Fuß in der Parkanlage am Schwanenteich unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, am Handgelenk und der Hüfte ergriffen und in ein Gebüsch gezogen. Eine aufmerksame Zeugin erkannte die Situation und schrie, der Unbekannte solle die Frau loslassen. Der Täter, bei dem es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 170 cm bis 180 cm großen, sehr schmalen, dunkelhäutigen Mann mit kurzen Dreadlocks oder Afro-Look handeln soll, flüchtet sodann in Richtung Wieseck.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in einem Sexualdelikt und bittet um Hinweise:

-Wer kann Hinweise zu der aufmerksamen Zeugin geben, die der Geschädigten zur Hilfe eilte und beim Eintreffen der Polizei bereits die Örtlichkeit verlassen hatte? Sie war etwa 50 Jahre alt, relativ klein, hatte längere schwarz/braune Haare und ist offenbar asiatischer Herkunft.

-Zum Tatzeitpunkt waren mehrere Radfahrer am Schwanenteich unterwegs. Wer hat den Überfall auf die 19-Jährige mitbekommen oder kann Hinweise zu dem Unbekannten geben?

-Wer hat eine verdächtige Person gestern Abend zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Eichgärtenallee am Schwanenteich beobachtet?

-Wem ist der Unbekannte, der mit einer grünen Jacke bekleidet war, auf seiner Flucht Nähe des Hundeplatzes auf dem Feldweg in Richtung Wieseck aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell