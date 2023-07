Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teleskopschlagstöcke, Messer, Tierabwehrspray und Drogen: Gemeinsamer Einsatz der Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am 05.07.2023 führten mehrere Einheiten der Bundespolizei in Köln einen gemeinsamen Einsatz durch. Dabei wurde nicht nur der Kölner Hauptbahnhof "unter die Lupe genommen". Die Einsatzkräfte der Bundespolizei, unter denen sich auch Anwärter und Anwärterinnen aus dem Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentrum in Swisttal befanden, waren ebenso an den Bahnhöfen Köln Messe/Deutz, Köln Süd, Köln Chorweiler sowie dem Bahnhof Siegburg unterwegs und sorgten dort für verstärkte Sicherheit und mehr sichtbare polizeiliche Präsenz.

Dadurch erhöhten die zahlreichen Einsatzkräfte das Sicherheitsgefühl der Reisenden, die sich sehr positiv über den Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei zeigten. Bei den vielen Kontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten auch Straftaten fest und fertigten entsprechende Anzeigen. Dabei beschlagnahmten die Polizeikräfte diverse verbotene Gegenstände, wie Teleskopschlagstöcke, Tierabwehrspray und Betäubungsmittel.

Bei dem Einsatz erregte vor allem ein 19-Jähriger am Kölner Hauptbahnhof die Aufmerksamkeit der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Der Kontrollierte gab an, Betäubungsmittel und gefährliche Gegenstände dabei zu haben. Insgesamt elf Verschlusstütchen Marihuana (ca. 14 Gramm) und einen Teleskopschlagstock fand die Streife bei der Durchsuchung. Den Hückelhovener erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Neben den polizeilichen Einsatzerfolgen zieht die Bundespolizei insbesondere auch mit Blick auf die gewinnbringende Zusammenarbeit der erfahrenen und der neuen, in der Ausbildung befindlichen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, insgesamt eine positive Einsatzbilanz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell